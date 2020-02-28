В правительстве нашли решение для "немедленного" погашения "Общественным" долгов

Министр назвал недопустимой ситуацию с возможным отключением за долги телеканала UA: Общественное.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что совместно с Министерством финансов найдено решение, которое позволит Национальной общественной телерадиокомпании Украины немедленно рассчитаться с долгами.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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«Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA:Общественное недопустима. Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средства на погашение задолженности», - подчеркнул министр.

По словам Бородянского, Минкультуры, во избежание возможного прекращения вещания, вместе с Минфином приняло решение о «приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность рассчитаться с долгами немедленно».

«Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, и МКМС будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования общественного вещания на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития общественного вещателя», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, председатель национального общественного вещателя «Общественное» Зураб Аласания написал в Facebook, что работа вещателя заблокирована из-за ареста Минюстом счетов Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Деньги на счетах ОАО «НОТУ» арестованы. Кто это сделал: отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины», - подчеркнул Аласания.

По его словам, Минюст арестовал средства вещателя для принудительного взыскания с ОАО «НОТУ» в пользу акционерного общества «Евроньюс» долга в размере 10,5 млн евро, и еще 1,6 млн евро исполнительного сбора и 73 080 грн судебного сбора.

Аласания отметил, что этот долг «Общественное» получило в наследство от созданной в 2010 году правительством Азарова украиноязычной версии международного канала Euronews.

«По договору выплаты составляли - одноразовая 8,5 млн евро и 5,2 млн евро ежегодно. Для этого было осуществлено распределение бюджетных назначений общего фонда по отдельной бюджетной программе «Производство телерадиопрограмм для государственных нужд» для создания украиноязычной версии международного канала Euronews», - подчеркнул председатель национального общественного вещателя.

По словам Аласании, в целом государство за эти годы потратило более 20 млн евро, а долг возник, когда во втором полугодии 2013 года уплаты прекратились.

«В 2014 году сменилось руководство НТКУ. Многочисленные обращения НТКУ к новому правительству по поводу уплаты долга ни к какому результату не привели. Ни в 2014 году, ни в 2015 году средства из государственного бюджета Украины по отдельной бюджетной программе не выделялись. В 2015 году договор был расторгнут, а долг на тот момент составил 10,5 млн евро», - сообщил он.

По словам Аласании, АО «Евроньюс» начало подавать судебные иски против НТКУ на территории Украины (и в 2015 году получило удовлетворительное решение), а также на территории Швейцарии, где по иску «Евроньюс» были «заморожены» деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместила Украина в качестве гарантии проведения в Украине конкурса Евровидение в 2017 году.