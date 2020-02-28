Работа "Общественного" заблокирована из-за ареста счетов

Арест счетов сделал невозможной подготовку к Олимпиаде-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск ряда телепроектов.

Министерство юстиции Украины 18 февраля открыло производство по взысканию с "Общественного вещателя" долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Об этом говорится в официальном письме заявителя.

Читайте такжеВладелец крымскотатарского канала ATR: мы на грани закрытия

«Сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Евроньюс началось в 2010 году еще до создания Общественного вещателя. Впоследствии из бюджета было прекращено выделение средств на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», что и повлекло появление долга и соответствующий судебный процесс», – объясняют на телеканале.

Отмечается, что долг вещатель получил в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, прекратившую свою деятельность.

На «Общественном» объясняют, что арест счетов сделал невозможной подготовку к Олимпиаде-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск ряда телепроектов.

Арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании: как киевского, так и региональных каналов и радио.

«Через это все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя на компанию Евроньюс. В результате из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год Общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн и годовой план вещателя будет сорвано», – говорится в письме.

«Общественное» обращалось и продолжает обращаться к соответствующим министерствам для инициирования выделения из госбюджета средств на срочное погашение долгов прежней компании и 1,6 млн евро исполнительного сбора, которые вещатель должен оплатить дополнительно.