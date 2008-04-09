Можно ли пойти на котрактную службу с 18 лет

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал законопроект, которым предусматривается повышение мотивации для перехода на службу по контракту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-офисе председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

По словам председателя комитета Анатолия ГРИЦЕНКО, этот законопроект предусматривает для тех, кто решил идти на контрактную службу, снижение возрастного порога с 19 до 18 лет, возможность приема на контрактную службу с базовым средним образованием (9 классов) и возможность выбора для юношей - идти на срочную службу на 1 год, или на контрактную - на 2 года (сейчас рядовой состав – на 3 года, сержантский – на 5 лет).

«Члены нашего Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде поддержать в первом чтении этот законопроект, представленный Кабинетом министров, для стимулирования переходу на контрактную службу», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он отметил, что депутаты во время второго чтения намерены внести в него существенные изменения. А именно - принимать на контрактную службу исключительно после 11 классов и сроки контрактов уровнять для всех категорий военнослужащих.