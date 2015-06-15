В ГПУ переданы все материалы о сделках на сгоревшей нефтебазе под Киевом - Наливайченко

Об этом журналистам после допроса в ГПУ заявил глава СБУ Валентин Наливайченко.

«СБУ передала все материалы, копии, которые касаются, которые напрямую требуют от всех неравнодушных и настроенных на борьбу с коррупцией решительных и безотлагательных действий для того, чтобы не только выявить, как мы обнаружили особо опасное коррупцию во власти, но немедленно перейти к этапу допроса, вызовов, задержаний и показать всему обществу, что мы действуем, а не только рассказываем», - сказал Наливайченко.

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Он также отметил, что между ним и следователем Генпрокуратуры состоялась серьезный разговор, «и я сейчас спешу на работу, по результатам этого разговора с руководством Главного следственного управления мы приняли несколько неотложных решений, чтобы первой сейчас, именно Служба безопасности всех необходимых людей от боевых подразделений до остальных задействует для того, чтобы сразу начались следственные действия в отношении тех должностных лиц, которые есть в материалах уголовного производства об экоциде по ст. 441».

По словам Наливайченко, на примере этого дела правоохранительные органы должны выявлять, задерживать всех коррумпированных чиновников.

Он отметил, что для СБУ важно сейчас сделать собственный шаг для самоочищения в подразделениях для борьбы с коррупцией.

Глава СБУ отметил, что по его предложению должен пройти конкурс на замещение руководящих должностей в Главном управлении СБУ. По его словам, необходимо, чтобы СБУ занималась направлением по выявлению коррупции в высших эшелонах власти и имела для этого кадровые полномочия, а также занималась контролем направления по борьбе с контрабандой.

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Отвечая на вопрос, есть ли противостояние между СБУ и ГПУ, Наливайченко сказал, «я его не увидел».

Вместе с тем, он воздержался назвать фамилии других фигурантов дела, кроме бывшего заместителя генпрокурора Анатолия Даниленко, сославшись на тайну следствия.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед допросом Наливайченко заявил, что экс-заместитель генпрокурора Анатолий Даниленко «крышевал» деятельность нефтебазы «БСРМ» на Киевщине, где произошел пожар.