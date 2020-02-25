Рябошапка предлагает передать СБУ расследование дел, касающихся нападений на активистов

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что все нападения на гражданских активистов должен расследовать один орган досудебного расследования.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предложил передать Службе безопасности Украины расследование уголовных производств, касающихся нападений на общественных активистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс».

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«Прежде всего, конечно, надо было бы обратить внимание на то, что возможно где-то не дорабатывает полиция, поскольку люди не чувствуют себя в физической безопасности», - сказал Рябошапка.

«Мы пытаемся сейчас все дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности. Есть определенные особенности, почему передаются туда дела, и собственно, мы понимаем, что контекст, почему эти люди подвергаются нападениям, он одинаковый для всей Украины, независимо от региона - в основном это одни и те же мотивы», - отметил Рябошапка.

Он добавил, что лучше, чтобы эти нападения расследовались в одном органе досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году правозащитники зафиксировали в Украине 83 случая преследования, угроз, давления или нападений на общественных активистов.