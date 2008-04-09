Пострадавшие от ”Элиты” грозят возобновить голодовку под Секретариатом Ющенко

Пострадавшие инвесторы «Элита-центр» пикетируют Секретариат Президента Украины в святи с затягиванием решения их проблемы городской властью и обещают возобновить голодовку.

Как сообщили УНИАН в общественной организации «Центр правозахисту», сегодня у стен Секретариат Президента с 13.00 проводят митинг-пикет около 400 пострадавших инвесторов «Элита-центр».

Как заявил председатель правления ОО «Центр правозахисту» Юрий ФЕДОРЕНКО, “людей к стенам Секретариата Президента привела обеспокоенность попытками заволокитить решение проблем потерпевших от деятельности «Элита-Центр».

«Власти Киева и лично городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ саботируют Указ Президента № 119/2008 и не желают решать наши проблемы», - заявил Ю.ФЕДОРЕНКО.

По его словам, в Секретариате Президента знают «о позиции» Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, но не применяют решительных мер по защите интересов потерпевших. Он отметил, что «некоторые должностные лица не оставляют надежду включить в состав различных комиссий лиц, которые не были избраны общим собранием потерпевших, и, таким образом, пытаются вбить клин между потерпевшими».

«Если городская власть будет продолжать игнорировать потерпевших «элитовцев» и саботировать Указа Президента, мы разместим палатки возле Секретариата Президента и возобновим бессрочную акцию протеста», - заявил Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Центр правозахисту» также отмечает, что ранее группа юристов из «Консультативного бюро по защите прав человека Союза адвокатов Украины» подготовила и передала правительственной комиссии и КГГА проект Договора между потерпевшими инвесторами «Элита-центр» и городскими властями, который определяет порядок возмещения стоимости инвестиций. Подготовленный документ, как утверждают в общественной организации, фактически открывает путь к решению проблем всех пострадавших от деятельности аферистов «Элита-центр».

«Однако представитель Киевской горадминистрации в правительственной комиссии всячески блокирует утверждение Договора», - утвеждаеют в «Центрі правозахисту».

Как сообщал УНИАН, с 4 по 8 февраля 2008 года 10 человек, пострадавших в результате аферы «Элита-центр», провели акцию голодовки под стенами Секретариата Президента с требованием к главе государства вмешаться в ситуацию относительно решения их проблемы. Еще 300 человек присоединились в поддержку голодающих.

4 февраля В.ЮЩЕНКО издал Указ, которым объявил выговор председателю Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ за недостатки в работе по стабилизации ситуации на первичном рынке жилье и ослабление исполнительской дисциплины. Президент также поручил Кабмину создать специальную комиссию по решению проблемы пострадавших в афере “Элита-центр”. 8 февраля пострадавшие прекратили голодовку после того, как В.ЮЩЕНКО дал потерпевшим гарантии решения их проблем.

По данным МВД, в результате строительной аферы "Элита-центр" в Киеве пострадали 1 тыс. 759 человек.