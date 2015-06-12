В больнице Днепропетровска умер раненый в Авдеевке украинский военный
15:41, 12 июня 2015Общество
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В больнице Днепропетровска скончался раненый в Авдеевке Донецкой области боец 6-й роты 95-й объединенной аэромобильной бригады Сергей Швец.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Борислав Береза.
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"Сегодня, в Днепропетровске, не приходя в сознание, скончался раненый в Авдеевке боец 6 роты, 95 ОАЭМБр Сергей Швец. Вечная честь и память герою!", - написал Борислав Береза.
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