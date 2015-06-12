В больнице Днепропетровска умер раненый в Авдеевке украинский военный

Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат Борислав Береза.

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"Сегодня, в Днепропетровске, не приходя в сознание, скончался раненый в Авдеевке боец 6 роты, 95 ОАЭМБр Сергей Швец. Вечная честь и память герою!", - написал Борислав Береза.