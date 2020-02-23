"Мы - нормальные, мы не варвары”: жителям Новых Санжар стыдно за беспорядки в поселке (видео)

Пока нет ответа на вопрос, кто принес и поджег на месте беспорядков шины.

Жители поселка Новые Санжары, где произошли беспорядки во время прибытия эвакуированных из Китая украинцев, осудили насильственные действия и другие дикарские формы протеста, которые имели место в поселке.

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Как сообщается в сюжете ТСН, ответственность за насилие они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. В частности, пока нет ответа на вопрос, кто принес и поджег на месте шины.

Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир. "Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были осведомлены", - говорят они.

В течение минувшего дня в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Главной претензией жителей была нехватка коммуникации - люди возмущены тем, что власти не предупредили о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка.

Также новосанжарцы просто испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.

Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии. "Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?"- прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.

Сейчас в Новых Санжарах Полтавской области на карантине находятся 73 человека. Это граждане Украины и других государств, которые вернулись из китайского города Ухань, а также персонал, врачи и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояний 9 правоохранителей получили ранения. Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

22 февраля, суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейців в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.