Беспорядки в Новых Санжарах: один из протестующих извинился перед полицейскими за публичные оскорбления (видео)

20 февраля во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей.

Житель Новых Санжар извинился перед работниками полиции за публичные оскорбления во время акции протеста.

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 20 февраля во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей.

Бранные слова мужчина адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами.

Работники внутренней безопасности Нацполиции и областного главка установили личность нарушителя. 38-летний житель пгт Новые Санжары, ранее судимый за дезертирство, признался, что присутствовал на мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно во время общения с полицейскими.

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Унизительные фразы мужчина адресовал сотруднику полиции, который является участником боевых действий. Александр Нетребко - в зоне АТО - позывной "Сокол", заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Получил два боевых ранения. Награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, орденом «За мужество» III степени. Сейчас он - сотрудник Департамента патрульной полиции НПУ.

Правонарушитель извинился за свое позорное поведение.

Работники полиции составили в отношении нарушителя протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояний девять правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

Сегодня, 22 февраля, суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.