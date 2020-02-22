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Беспорядки в Новых Санжарах: один из протестующих извинился перед полицейскими за публичные оскорбления (видео)

23:33, 22 февраля 2020
Общество
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20 февраля в Новых Санжарах местные жители протестовали против прибытия эвакуированных из Китая украинцев / REUTERS

Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, 20 февраля во время акции протеста жителей Новых Санжар один из мужчин нецензурно выражался, унижая честь и достоинство правоохранителей.

Бранные слова мужчина адресовал полицейскому - боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами.

Работники внутренней безопасности Нацполиции и областного главка установили личность нарушителя. 38-летний житель пгт Новые Санжары, ранее судимый за дезертирство, признался, что присутствовал на мероприятиях в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно во время общения с полицейскими.

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Унизительные фразы мужчина адресовал сотруднику полиции, который является участником боевых действий. Александр Нетребко - в зоне АТО - позывной "Сокол", заместитель командира 1-го батальона 79-й бригады. Получил два боевых ранения. Награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, орденом «За мужество» III степени. Сейчас он - сотрудник Департамента патрульной полиции НПУ.

Правонарушитель извинился за свое позорное поведение.

Работники полиции составили в отношении нарушителя протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояний девять правоохранителей получили ранения.

Полиция открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия по отношению к правоохранителям.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

Сегодня, 22 февраля, суд в Полтаве избрал подозреваемому в наезде на нацгвардейцев в Новых Санжарах Владимиру Сиренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 2 месяца.

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