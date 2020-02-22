Государство контактирует со всеми украинцами, которых из-за подозрения на коронавирус у китаянки сняли с поезда «Киев-Москва» - Геращенко

В случае возвращения этих граждан, на границе их будут проверять медики.

Государственные органы Украины держат контакт с украинцами, которых накануне, 21 февраля, сняли с поезда «Киев - Москва» из-за того, что у гражданки Китая было подозрение на коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сегодня в ходе брифинга о пребывании эвакуированных на обсервации в медцентре «Новые Санжары» в Полтавской области.

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«Мы зафиксировали и знаем фамилии тех граждан, которые выезжали в этом вагоне, поскольку пограничники их зафиксировали. Дипломатические учреждения контактируют с ними. Если эти граждане будут возвращаться в Украину, мы просим, во-первых, сообщать об этом, чтобы мы обследовали тех, кто будет возвращаться. Кроме того, пограничники будут фиксировать факт возвращения граждан, контактировавших с этой гражданкой КНР», - сказал он.

По словам Геращенко, в случае возвращения этих граждан, на границе их будут проверять медики.

Как сообщал УНИАН, вчера, 21 февраля, пассажирку поезда № 6 «Киев – Москва», гражданку Китая с симптомами респираторного заболевания сняли с поезда на железнодорожной станции Суземка (РФ). Вагон, в котором путешествовала китаянка, был отцеплен на станции Брянск, основной состав прибыл в Москву.

По данным Госпогранслужбы Украины, в вагоне, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек: 13 граждан Украины, в том числе двое проводников, 6 граждан РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады.

В ГПСУ сообщали, что китаянку разместили в одном из медучреждений, а вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, - в обсервации, но неизвестно где.

По результатам лабораторного исследования, COVID-19 у гражданки КНР не подтвержден.