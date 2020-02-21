В Киеве серийного насильника, который нападал на женщин в Сырецком парке, приговорили к 10 годам

В течение октября 2017 - июля 2018 года жертвами преступлений стали 6 женщин.

В Киеве насильник-рецидивист, нападавший на женщин в Сырецком парке, приговорен к 10 годам лишения свободы.

Читайте такжеВ Харькове 45-летний мужчина изнасиловал подростка

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«47-летний обвиняемый, будучи ранее неоднократно судимым за корыстные преступления, подстерегал женщин в лесопарковой зоне «Сырецкий гай» исовершал нападения с целью завладения их имуществом и насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом», - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение октября 2017 - июля 2018 года жертвами преступлений стали 6 женщин.

Приговором Подольского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 187 и ч. 2 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному инкриминируемыми статьям УК Украины, а именно к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.