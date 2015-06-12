В Николаеве запретили продажу алкоголя военным на время АТО

Как сообщили УНИАН в горсовете, соответствующее решение принял Исполнительный комитет городского совета 12 июня.

”Ранее с соответствующим ходатайством к городским властям обращался начальник Николаевского гарнизона, командование 79 отдельной аэромобильной бригады, а также были многочисленные обращения жителей города, проживающих в микрорайонах, где дислоцируются воинские части”, - сообщили в мэрии.

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Данное решение временно запрещает субъектам хозяйствования, которые осуществляют деятельность на территории города Николаева, осуществлять продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков лицам, которые относятся к числу ВС Украины и при наличии военной формы одежды и оружия.

Николаевскому горуправлению милиции рекомендовано принять меры в пределах предоставленных полномочий для выполнения субъектами хозяйствования данного решения. Командирам воинских частей Николаевского гарнизона мэрия рекомендует осуществлять полное использование дисциплинарной власти для наведения порядка, предотвращения нарушений воинской дисциплины, проводить профилактическую работу с личным составом воинских частей, дислоцирующихся в районах города, по недопущению пребывания в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Предлагается также организовать совместно с милицией усиленное патрулирование в праздничные и выходные дни, чтобы, в случае выявления мест и фактов продажи алкогольных и слабоалкогольных напитков лицам, которые относятся к числу ВС Украины и при наличии военной формы одежды и оружия, оперативно информировать ГУДФС в Николаевской области и НГУ УМВД Украины в Николаевской области для принятия мер в пределах полномочий.