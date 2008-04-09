Представитель потерпевших от ”Элиты” думает, что на их горе хотят нажиться

Председатель «Союза грубо обманутых граждан» Иван НЕСИН заявляет, что пострадавшие в результате аферы «Элиты-Центра» надеются на помощь Президента Украины и Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, на своей пресс-конференции на тему: «Элита-Центр: пути решения и политические спекуляции на обманутых киевлянах» И.НЕСИН сказал: «Сегодня мы выйдем с одной целью - поддержать Президента и Киевского городского председателя. Никто, кроме них не сможет решить наши проблемы. Ни Кабмин, ни кто-то другой».

Отвечая на вопрос журналистов о конкретной помощи от КГГА, председатель союза заявил, что 12 пострадавшим предоставлены места в общежитии. «Их зарплата или пенсия не позволяет снимать квартиру. Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ раньше предложил для таких людей, чтобы писали заявление на получение места в общежитии. Я помог написать заявления на имя Владимира ГОЛОВАЧА (заместитель председателя КГГА – УНИАН). Мы держим эту ситуацию под контролем, помогаем этим людям», - добавил И.НЕСИН.

Он также заявил, что союз требует, чтобы Кабинет Министров выступил в качестве субъекта законодательной инициативы с проектом закона, который бы урегулировал все механизмы решения вопроса пострадавших от «Элиты-Центра», и чтобы Верховная Рада данный закон приняла.

«Мы довольны тем, что КГГА и Президент обращаются к нам лично. Но есть проблема - нам мешают работать. Мы будем выдвигать требования, чтобы Кабинет Министров Украины выступил как субъект законодательной инициативы с проектом закона, который бы урегулировал все механизмы решения вопроса пострадавших от «Элиты-Центра», и чтобы Верховная Рада Украины данный закон приняла», - сказал И.НЕСИН.

Вопрос законодательного решения этой проблемы также поддержал его заместитель Александр ПОБЕРЕЖНЮК. «Мы хотим, чтобы вопросы решались согласно Конституции. Все эти вопросы нужно решать на законодательном уровне», - заявил заместитель председателя союза.

И.НЕСИН также сообщил, что ситуацией, в которой оказались пострадавшие от деятельности «Элиты-Центра», пользуются некоторые крупные застройщики. «Так, Львом ПАРЦХАЛАДЗЕ, который является крупнейшим частным застройщиком в столице, был создан «Центр правозащиты» и выделен на его деятельность более миллиона гривен. Его возглавляет господин ФЕДОРЕНКО. Сейчас ПАРЦХАЛАДЗЕ работает на КЛИЧКО – кандидата в мэры», - сказал он.

«Президент 8 февраля этого года рекомендовал, чтобы в работу комиссии по «Элите-Центру» были включены представители потерпевших, но чтобы они были с высшим образованием и т.п. ФЕДОРЕНКО не проходит по президентским критериям. Ему не место в этой комиссии, он пресекает любые попытки общения с киевскими властями», - подчеркнул И.НЕСИН.

«ФЕДОРЕНКО и его люди искажают информацию в своих интересах. Ими было предложено разработать критерии очередности обеспечения жильем. Но мы это сделали еще 9 ноября. Наши критерии об очередности получения жилья были приняты. Но эти критерии ФЕДОРЕНКО и его людей не устраивают, потому что они люди бизнеса и под эти критерии они не подпадают», - заявил председатель союза.

«Планы мероприятий, разработанные "Киевгорстроем", они тоже искажают. По их мнению, нельзя строить жилье на участках, которые специально для этого выделили (14 участков). Но они требуют выделения участков сразу для всех пострадавших. «ФЕДОРЕНКО выполняет заказ ПАРЦХАЛАДЗЕ, он не просто добрый дядя, который даст миллион. ПАРЦХАЛАДЗЕ хочет завладеть земельными участками, чтобы вести застройку в своих интересах», - добавил И.НЕСИН.

Также председатель «Союза грубо обманутых граждан» заметил, что пострадавшие от аферы (около 400 человек, которые особенно нуждаются в жилье) готовы получить квартиру где угодно. Мы не ставим никаких особых условий. «Дайте где возможно, без каких-либо претензий», - сказал И.НЕСИН.