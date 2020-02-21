В МВД заверяют, что не допустят нападений или поджога санатория на Полтавщине

Вчерашние события Геращенко назвал "национальным позором".

Правоохранители не допустят нападений или поджога санатория в Новых Санжарах на Полтавщине, где накануне разместили украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, пишет "Страна".

По словам Геращенко, все, кто вчера бросал камни в автобус с эвакуированными из Уханя и полицейских, установлены и будут привлечены к уголовной ответственности.

"Все очень просто. У нас достаточно сил полиции и Национальной гвардии, мы не допустим нападений и тем более, поджога санатория. Я надеюсь, что сограждане сегодня посмотрят телевизор, когда протрезвеют и поймут, что они натворили. Надеюсь, им будет очень стыдно. Это национальный позор", - считает чиновник.

Геращенко добавил, что украинских граждан нужно защищать, где бы они не были.

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В полтавской полиции сегодня рассказали, что 16 из 24 задержанных, что, в частности, бросали камни в автобусы эвакуированных, оказались неместными.

Как сообщал УНИАН, в Новых Санжарах местные жители 20 февраля протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины и иностранцев. В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре «Новые Санжары» в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.