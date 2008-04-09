На Буковине мужчина зарезал жену, дочь и семилетнего внука

Стражи порядка Буковины задержали 52-летнего мужчину, который ножом убил свою жену, приемную дочь и семилетнего внука. Трагедия произошла в селе Мамаевцы Кицманского района.

Как сообщает корреспондент УНИАН, трагедия произошла еще 4 апреля. В милицию поступило сообщение от жителей села Мамаевцы Кицманского района о том, что в одном из домов происходит драка.

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления криминального розыска УМВС Украины в Черновецкой области Николай МАКАРЕВИЧ, выехав на место события, следственно-оперативная группа УМВС обнаружила во дворе дома в салоне автомобиля труппы 37-летней женщины и семилетнего ребенка с многочисленными ножевыми ранениями. Также неподалеку от автомобиля был обнаружен труп 60-летней женщины. По подозрению в совершении данного преступления в течение часа сотрудники милиции задержали 53-летнего мужа старшей из потерпевших женщин.

По словам Николая МАКАРЕВИЧА, стражи порядка установили, что мужчина, который осуществил убийство, вернулся домой под хмельком и начал ссору со своей 60-летней женой. Во время конфликта мужчина схватил нож и начал наносить жене удары в тело до тех пор, пока она перестала подавать признаки жизни. В это время на шум прибежала приемная дочь потерпевшей, которая стала свидетелем убийства.

Убийца решил "убрать" нежелательного свидетеля, нанеся несколько ударов ножом 37-летней женщине. Еще одним свидетелем стал 7-летний внук. Мальчик пытался убежать от неродного деда, но тот догнал его у ворот двора и также нанес несколько ножевых ранений, которые для мальчика стали смертельными. Чтобы скрыть преступление, убийца занес тела приемной дочери и мальчика в автомобиль, но не справился с телом жены, и в конечном итоге с места преступления убежал.

По словам начальника управления уголовного розыска УМВС области, для задержания злоумышленника, кроме работников уголовного розыска, привлекались спецподразделения "Беркут" и "Сокол". В результате поисковых мероприятий подозреваемый был задержан при попытке покинуть село. Во время задержания он пытался оказать сопротивление.