Грузовик заблокировал въезд в санаторий, где должны разместить эвакуированных из Китая украинцев

Председатель Полтавской ОГА заявил, что если люди не освободят проезд, то эвакуированные украинцы пойдут из автобусов в санаторий пешком.

В Полтавской области въезд в медицинский центр «Новые Санжары» Национальной гвардии Украины, где планируют разместить эвакуированных из Китая граждан, заблокировал грузовик.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По словам присутствующих на месте события людей, грузовик МАЗ сломался, его не могут отремонтировать.

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов уже отреагировал на эту ситуацию. По его словам, если люди не освободят проезд, то эвакуированные украинцы пойдут из автобусов в санаторий пешком.

По сведениям чиновника, прибытие в Новые Санжары автобусов с эвакуированными гражданами ожидается в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова.

По данным Минздрава, на борту самолета находились 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков.

Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» на Полтавщине. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.