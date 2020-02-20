Новосанжарские депутаты выступили категорически против приезда украинцев из Уханя

Парламентарии отметили, что местная больница не готова для оказания медицинской помощи больным коронавирусом.

Депутаты Новосанжарского поселкового совета выступили категорически против размещения эвакуированных из Китая людей в местном санатории МВД. По их убеждению, создание зоны обсервации создает риск распространения коронавируса в их поселке, ведь в санатории якобы нет соответствующих условий для карантина.

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Соответствующее обращение депутатов к президенту Зеленскому, руководителя Минздрава Скалецкому, министру внутренних дел Авакову и нардепа Константину Касаю обнародовано на сайте Новосанжарского сельсовета.

Обращение было принято решением внеочередной сессии местного совета.

«В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым оборудованием и препаратами и не готова для оказания полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры относительно недопустимости размещения на территории Новосанжарского поселкового совета, в частности, в Медицинском центре «Новые Санжары» Национальной гвардии Украины людей, эвакуированных из Китая», - говорится в обращении.

«Учитывая мнение громады поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных лиц (карантина), категорически ПРОТИВ размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении», - сообщается в документе.

Депутаты надеются на понимание и дальнейшее положительное решение данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности. На данный момент у эвакуированных не выявили каких-либо симптомов болезни.

Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста. Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка.

Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело на место событий бронетехнику. По состоянию на 12:00 все дороги в Новые Санжары перекрыты.