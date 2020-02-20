Дороги в Новые Санжары перекрыты активистами, по городу распространяется паника - соцсети (фото)

Нацгвардия смогла прорвать "оборону" активистов только в одном месте, однако местные заблокировали мост через реку.

По состоянию на 12:00 дороги из Полтавы в пгт Новые Санжары перекрыты противниками прибытия украинцев из китайского города Ухань. Среди населения царят панические настроения.

Читайте такжеУкраина готова к возможному выявлению коронавируса в эвакуированных из Китая людей - Радуцкий

Об этом сообщает аналитик Института массовой информации Ирина Земляная, мать которой живет в Новых Санжарах.

“Дороги из Полтавы в Новые Санжары перекрыты людьми. Дороги с Днепропетровщины (Новосанжарский район граничит с Днепропетровской областью) перекрыты. Национальная гвардия прорвала оборону в одном месте. но люди заблокировали мост через реку (я немного переживаю за тот мост, ибо он в аварийном состоянии и чтобы он не завалился). Автобусное сообщение отменено”, - отметила она в Facebook.

По словам Земляной, ее мать работает директором школы в соседнем селе. В 6 утра она смогла выехать из Новых Санжар, но как будет возвращаться - неизвестно, ибо все перекрыто.

“У людей паника, они друг друга накручивают и плачут, ходят слухи и фейки. Президент написал, что санаторий изолирован, но это неправда, потому что он граничит с жилыми домами. И это хоть какая-то официальная информация, которую люди смогли получить через 14 часов после того, как появилась информация об обсервации в Санжарах”, - отметила она.

Кроме того, есть информация, что директор санатория "Новые Санжары" написал заявление на увольнение.

Как сообщал УНИАН, в медцентр МВД “Новые Санжары” должны доставить эвакуированных из Китая людей, которые сегодня прибыли в Украину. В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Местные жители испугались соседства с карантином и перекрыли трассу М-22 Полтава-Александрия в знак протеста.

Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная стычка. Как заявляли пикетчики, если эвакуированных привезут в Новые Санжары, то они будут «жечь шины, ложиться под колеса, перекрывать государственную трассу». МВД подвело к месту событий бронетехнику.