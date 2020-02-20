Эвакуация украинцев их Уханя: силовики применили технику для "зачистки" протеста на Полтавщине (видео)

Все действия происходят с конфликтами и провокациям.

В Новых Санжарах силовики с помощью военной техники расчищают проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы в местный санаторий провезти эвакуированных из Китая.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

По его данным, силовики пытаются отодвинуть транспорт жителей с дороги, которую они заблокировали. Жители Новых Санжар сопротивляются.

Все действия происходят с конфликтами и провокациями.

Напомним, самолет из Китая, на котором находятся граждане Украины и иностранцы, сегодня прибыл в Харьков.

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Впоследствии эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев будет доставлено на территорию медицинского центра "Новые Санжары". В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности.

В поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестуют против прибытия в медцентр Нацгвардии эвакуированных из Китая граждан, заблокировав дорогу межрегионального значения. Утром между протестующими и полицейскими возникла краткосрочная схватка. Полицейские установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей и разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий.