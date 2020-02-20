Сенцов назвал, кого считает виновниками эскалации на Донбассе

Сенцов утверждает, что Путин гораздо хуже Януковича.

Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов высказался по поводу годовщины расстрелов активистов Евромайдана.

Читайте такжеЕрмак рассказал о плане проведения местных выборов на Донбассе

«Этот день невозможно забыть. Как невозможно простить Януковичу, его сообщников и убийц-беркутовцев», – написал он в Facebook.

«Когда на следующий день после расстрела людей на Майдане его так называемые лидеры вышли втроем на вече и сказали, что они договорились с Яныком, их встретили крики «Позор!» А Парасюк, выпрыгнув на сцену, озвучил наше общее требование: «Никаких переговоров с убийцами! Только отставка!» И Янукович сбежал», – написал он в Facebook.

Сенцов отметил, что «на руках у Путина гораздо больше крови». По словам режиссера, сейчас «нам снова предлагают договориться с убийцами, легализовать ставленников оккупантов».

«Кто не понимает, чем наступление отличается от провокации и кто его начал. Вряд ли в Украине найдется человек, который хочет воевать вечно. Мы все хотим мира, но не ценой отдачи всего, за что мы боролись эти шесть лет. Мы хотим мира, но только после нашей победы», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие боя один украинский военнослужащий погиб, еще шесть получили ранения. В то же время были уничтожены пять оккупантов.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.