В крымскотатарском добробате прокомментировали арест крымчанина за членство в его рядах

Ислямов заявил, что не знает задержанного, но сочувствует ему.

Задержанный и арестованный крымчанин якобы за членство в крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана на самом в деле в нем не состоял.

Об этом заявил глава общественной организации "Аскер" Ленур Ислямов, добавив, что в добробате не знают задержанного жителя Черноморского района, пишут "Крым.Реалии".

"Я не знаю, кто это такой. Ему 61 год, как там представляют. Не было у нас и быть не может таких людей, которые старше 60 лет. Я представить себе этого не могу. Путин формирует какой-то очередной обменный фонд. Одних выпускает, других задерживает", - сказал Ислямов.

По его словам, все, кто заявляют, что готовы освобождать оккупированные территории, для российских властей являются врагами.

Читайте такжеПрокуратура открыла дело из-за захвата оккупантами украинских рыбаков на Азове

"И они под этим брендом будут всех арестовывать, кого посчитают нужным. Для чего они все это делают? Чтобы дальше давить на президента (Зеленского, - ред.), на нас самих, чтобы мы были более сговорчивы", - добавил он.

Ислямов отметил, что хоть и не знает задержанного, но "очень сочувствует" ему, поскольку от обвинений ФСБ на оккупированном полуострове никто не застрахован.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в ФСБ отчитались о задержании в Крыму якобы члена крымскотатарского батальона. Позже местный "суд" арестовал его на 60 суток.