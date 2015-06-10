К тушению пожара на нефтебазе под Киевом привлекли два пожарных танка – ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сегодня на брифинге.

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«Мы привлекли один пожарный танк, который работал непосредственно на территории базы, и еще один танк, который сейчас находится на территории пожарной части», - отметил он, добавив, что «это два пожарных танка Министерства обороны».

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Васильковском районе Киевской области вспыхнул вечером 8 июня. Известно о пяти погибших и 12 пострадавших.

Во время тушения пожара на нефтебазе под Киевом огнем уничтожено 10 единиц техники.

Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что к ликвидации огня на нефтебазе под Киевом задействуют пожарные танки.

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Справка УНИАН. Пожарный танк - гусеничная пожарная машина, созданная на основе танка Т-64 инженерами Харьковского бронетанкового ремонтного завода в 2010 году.

Основной сферой применения пожарных танков является ликвидация пламени в местах с затрудненным доступом и на складах боеприпасов.

ГПМ-64 защищен со всех сторон от попадания осколков, что исключает возможность поражения экипажа или повреждения емкости для воды. Пожарный танк способен не только доставлять воду к месту возгорания, но и автоматически тушить пожары.

На крыше танка установлен специальный водомет, дальность подачи водяной струи составляет 100 метров, площадь тушения - от 200 до 250 квадратных метров.