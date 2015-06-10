Тушить горящую нефтебазу под Киевом будут пожарные танки - Аваков

Об этом на брифинге на месте событий сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает УНИАН.

"Второе, на утреннем заседании мы приняли решение, подключить сюда пожарные танки, поэтому они сейчас сюда подойдут для того, чтобы оценить сгоревшую МЧСную технику, которая сгорела вчера, что облегчит подход и работу огнетушителей", - заявил Аваков.

По данным пресс-службы МВД, пожарный танк - гусеничная пожарная машина, созданная на основе танка Т-64 инженерами Харьковского бронетанкового ремонтного завода в 2010 году.

Основной сферой применения пожарных танков является ликвидация пламени в местах с затрудненным доступом и на складах боеприпасов.

ГПМ-64 защищен со всех сторон от попадания осколков, что исключает возможность поражения экипажа или повреждения емкости для воды. Пожарный танк способен не только доставлять воду к месту возгорания, но и автоматически тушить пожары.

Читайте такжеСпасатели ожидают еще череду взрывов на горящей нефтебазе под Киевом - "Азов"

На крыше танка установлен специальный водомет, дальности подачи водяной струи составляет 100 метров, площадь тушения от 200 до 250 квадратных метров.

Тем временем, эпицентр возгорания на нефтебазе под Киевом уже локализован. На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.