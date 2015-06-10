На горящей нефтебазе пропал без вести работник пожарного поезда - ГСЧС
В ходе тушения пожара на нефтебазе под Киевом пропал без вести сотрудник-железнодорожник.
Об этом на брифинге на месте событий сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, передает УНИАН.
"Ситуация в отношении пострадавших не изменились, но, на сегодняшний день у нас нет информации и не имеем связи с работником Укрзализныци, это пожарный пожарного поезда, 1994 года рождения. В больницах его нет, в других учреждениях отсутствуют, связи с ним нет, и мы сейчас продолжаем поиски", - заявил Чечеткин.
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Тем временем, эпицентр возгорания на нефтебазе под Киевом уже локализован. На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.