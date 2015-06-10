Аваков: под Васильковом полностью выгорели 4 емкости с нефтепродуктами

На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Васильковский пожар: на утро полностью выгорело 4 емкости. Горение по прежнему локализовано. Расчеты пожарных контролируют периметр", - написал он.

Василковский пожар: на утро полностью выгорело 4 емкости. Горение по прежнему локализовано. Расчеты пажарных контролируют периметр. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.

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Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.