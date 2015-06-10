Аваков: под Васильковом полностью выгорели 4 емкости с нефтепродуктами
Министр отметил, что пожарные контролируют периметр.
На нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Васильковский пожар: на утро полностью выгорело 4 емкости. Горение по прежнему локализовано. Расчеты пожарных контролируют периметр", - написал он.
Василковский пожар: на утро полностью выгорело 4 емкости. Горение по прежнему локализовано. Расчеты пажарных контролируют периметр.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.
Читайте такжеВ больницах Киева находятся 10 пострадавших в результате пожара на нефтебазе
Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.