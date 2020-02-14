В Минюсте назвали количество браков, которые планируют зарегистрировать на День святого Валентина

Украинцы празднуют день всех влюбленных. Немало пар решили начать в этот день семейную жизнь.

В Украине сегодня планируют зарегистрировать тысячи браков. Ажиотаж связан с праздником всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Ожидаем, что около 2000 тысяч пар соединит судьбы на Валентинов день. Наши работники отделов РАГС по всей Украине делают все возможное, чтобы сделать праздник молодоженов по-настоящему незабываемым. Желаем всем любви и хорошего дня", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина и мир отмечают День святого Валентина - праздник всех влюбленных. Накануне в Православной церкви Украины призвали праздновать День святого Валентина на два дня раньше традиционного - 12 февраля.