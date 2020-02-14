С Днем святого Валентина: лучшие поздравления в стихах и открытках

14 февраля - День всех влюбленных: праздничный, но не выходной.

Сегодня - 14-й день февраля, а это значит, что наступил праздник всех влюбленных. День святого Валентина, хоть и не является выходным и официальным праздником, но является по-настоящему торжественным днем для многих людей в разных уголках планеты.

Об истории этого праздника и том, как лучше поздравить близких при помощи стихов или открыток - читайте в нашей подборке.

День святого Валентина: история праздника

Главный праздник для всех влюбленных имеет многовековую историю. Связан он с Валентином - святым, который проживал в Римской империи и, вопреки воле императора, помогал людям создавать семьи. Дело в том, что во времена его жизни действовал запрет на браки для римских солдат, установленный императором Клавдием Вторым. После того, как он узнал о деятельности Валентина, издал указ о его казни. Ситуация омрачалась тем, что сам Валентин был влюблен в дочь сотрудника тюрьмы, в которой его содержали. За сутки до своей казни он признался девушке в любви в прощальном письме. Текст заканчивался подписью "Твой Валентин" и был прочитан после его смерти. С тех пор существует традиция дарения валентинок на праздник всех влюбленных.

Валентина канонизировали, признав христианским мучеником, а в конце 5-го века (496 год) 14 февраля было объявлено Днем святого Валентина Папой Римским Геласиусом.

Лучшие поздравления с Днем всех влюбленных

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

****

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

****

День Святого Валентина –

Гарний день календаря!

Що за славна в нас картина –

Разом в ліжку – ти і я!

Обрамляють ту картинку

І троянди, і стрічки.

Розіп'ємо ми пляшчинку

Тільки разом – я і ти!

І Амур на тій картинці –

Бачиш, крильця як тремтять?

В серце кожного, хто любить,

Стріли влучно полетять!

****

Любовь друг к другу — это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь — противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.

Желаю чувств в душе кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

Пусть День святого Валентина

Станет счастливейшим из дней,

От счастья ввысь душа взлетает,

Как стая белых голубей!

****

Дощ чи сніг – то все одно,

Не дивлюся я в вікно,

А дивлюсь лиш в твої очі,

Такі лагідні, дівочі.

Ти у мене, як картина,

І я вдячний Валентину,

Що він виконав бажання –

Дарував мені кохання.

****

Я спешу тебя поздравить

С Днем святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слез причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

****

С Днем влюбленных поздравляю.

Чувств вам искренних желаю,

Самых светлых и красивых,

Глаз сияющих, счастливых.

Берегите чувства ваши.

Станут пусть они лишь краше,

Слаще, чище и теплее.

Станут пусть сердца роднее.

Вы друг другом наслаждайтесь,

Верьте в чудо, улыбайтесь,

Смейтесь, искренне любите

И друг друга берегите!

****

Прониклась каждая снежинка,

Этим праздником любви,

Тебе в подарок валентинка,

С улыбкой ты её прими,

День Валентина к нам примчался,

И я хочу желать тебе,

Чтоб этот праздник только с кем-то отмечался,

И чтобы торжественно, а не наедине!

****

Жизнь чередом своим идет.

Тебя люблю не первый год,

Поэтому поздравить есть причина,

Я поздравляю с Днем святого Валентина!

Слова любви мне говорить тебе не лень,

Моя любовь пусть согревает каждый день!

Я от души скажу тебе любя:

Пусть хорошо все будет у тебя!

****

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