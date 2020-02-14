С Днем святого Валентина: лучшие поздравления в стихах и открытках
Сегодня - 14-й день февраля, а это значит, что наступил праздник всех влюбленных. День святого Валентина, хоть и не является выходным и официальным праздником, но является по-настоящему торжественным днем для многих людей в разных уголках планеты.
Об истории этого праздника и том, как лучше поздравить близких при помощи стихов или открыток - читайте в нашей подборке.
День святого Валентина: история праздника
Главный праздник для всех влюбленных имеет многовековую историю. Связан он с Валентином - святым, который проживал в Римской империи и, вопреки воле императора, помогал людям создавать семьи. Дело в том, что во времена его жизни действовал запрет на браки для римских солдат, установленный императором Клавдием Вторым. После того, как он узнал о деятельности Валентина, издал указ о его казни. Ситуация омрачалась тем, что сам Валентин был влюблен в дочь сотрудника тюрьмы, в которой его содержали. За сутки до своей казни он признался девушке в любви в прощальном письме. Текст заканчивался подписью "Твой Валентин" и был прочитан после его смерти. С тех пор существует традиция дарения валентинок на праздник всех влюбленных.
Валентина канонизировали, признав христианским мучеником, а в конце 5-го века (496 год) 14 февраля было объявлено Днем святого Валентина Папой Римским Геласиусом.
Лучшие поздравления с Днем всех влюбленных
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
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В День святого Валентина
Пусть сбываются мечты.
Не пройдет любовь пусть мимо,
А в душе цветут цветы!
Пусть счастливый этот праздник
Принесет вестей прекрасных,
Станет маленькою сказкой,
Где всё радостно и ясно!
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День Святого Валентина –
Гарний день календаря!
Що за славна в нас картина –
Разом в ліжку – ти і я!
Обрамляють ту картинку
І троянди, і стрічки.
Розіп'ємо ми пляшчинку
Тільки разом – я і ти!
І Амур на тій картинці –
Бачиш, крильця як тремтять?
В серце кожного, хто любить,
Стріли влучно полетять!
****
Любовь друг к другу — это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь — противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.
Желаю чувств в душе кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.
Пусть День святого Валентина
Станет счастливейшим из дней,
От счастья ввысь душа взлетает,
Как стая белых голубей!
****
Дощ чи сніг – то все одно,
Не дивлюся я в вікно,
А дивлюсь лиш в твої очі,
Такі лагідні, дівочі.
Ти у мене, як картина,
І я вдячний Валентину,
Що він виконав бажання –
Дарував мені кохання.
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Я спешу тебя поздравить
С Днем святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слез причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
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С Днем влюбленных поздравляю.
Чувств вам искренних желаю,
Самых светлых и красивых,
Глаз сияющих, счастливых.
Берегите чувства ваши.
Станут пусть они лишь краше,
Слаще, чище и теплее.
Станут пусть сердца роднее.
Вы друг другом наслаждайтесь,
Верьте в чудо, улыбайтесь,
Смейтесь, искренне любите
И друг друга берегите!
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Прониклась каждая снежинка,
Этим праздником любви,
Тебе в подарок валентинка,
С улыбкой ты её прими,
День Валентина к нам примчался,
И я хочу желать тебе,
Чтоб этот праздник только с кем-то отмечался,
И чтобы торжественно, а не наедине!
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Жизнь чередом своим идет.
Тебя люблю не первый год,
Поэтому поздравить есть причина,
Я поздравляю с Днем святого Валентина!
Слова любви мне говорить тебе не лень,
Моя любовь пусть согревает каждый день!
Я от души скажу тебе любя:
Пусть хорошо все будет у тебя!
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