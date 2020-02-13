Православная церковь призвала праздновать День святого Валентина 12 августа

Католики вспоминают память Валентина 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот в день чествуют святых Кирилла и Мефодия, а в «Римском мартирологе», где указаны дни памяти местночтимых святых), а православные — 12 августа.

В Православной церкви Украины отметили, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, однако в разные даты.

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

Католики вспоминают память Валентина 14 февраля (однако не в общем календаре, где в этот в день чествуют святых Кирилла и Мефодия, а в «Римском мартирологе», где указаны дни памяти местночтимых святых), а православные — 12 августа.

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Кроме того, в ПЦУ отметили, что праздник, который отмечают 14 февраля как день влюбленных, на самом деле «не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина».

«В соответствии с одной из самых популярных легенд, святой Валентин «венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II». Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, поскольку во времена жизни святого Валентина в III веке еще не существовало особого обряда церковного венчания», — уточнили в ПЦУ.

Добавляют, что тогда церковь считала законным тот брак, что «заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины».

В православной церкви, как уточняется, чествуют несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он, вероятно, жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году.

«Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году», — добавили в церкви.