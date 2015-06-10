Аваков рассказал, как пожарные планируют потушить пылающее нефтехранилище

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что специалисты, которые работают на горящей нефтебазе под Киевом, предлагают самый безопасный вариант ликвидации загорания - "локализовать огонь и дать выгореть".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Васильков: Спецы настаивают безопасном варианте - локализовать огонь и дать выгореть. Не хотим платить жизнями пожарных за скорость тушения", - отметил он.

Васильков: Спецы настаивают безопасном варианте - локализовать огонь и дать выгореть. Не хотим платить жизнями пожарных за скорость тушения — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015

Ранее Аваков сообщил, что на нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

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В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.

Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.