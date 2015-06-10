Аваков рассказал, как пожарные планируют потушить пылающее нефтехранилище
Министр отмечает, что власти не хотят платить жизнями пожарных за скорость тушения.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что специалисты, которые работают на горящей нефтебазе под Киевом, предлагают самый безопасный вариант ликвидации загорания - "локализовать огонь и дать выгореть".
Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Васильков: Спецы настаивают безопасном варианте - локализовать огонь и дать выгореть. Не хотим платить жизнями пожарных за скорость тушения", - отметил он.
Васильков: Спецы настаивают безопасном варианте - локализовать огонь и дать выгореть. Не хотим платить жизнями пожарных за скорость тушения
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2015
Ранее Аваков сообщил, что на нефтехранилище в Василькове полностью выгорели уже 4 емкости с нефтепродуктами.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.
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В результате пожара погибли четыре человека: трое спасателей и один сотрудник нефтебазы. Также известно о 12 пострадавших.
Всего на нефтебазе расположено 17 резервуаров с топливом.