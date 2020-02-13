НАБУ завершило расследование в отношении задержанного за взятку главы Николаевского облавтодора

После 20 февраля материалы будут направлены в Высший антикоррупционный суд.

Национальное бюро расследований Украины завершило расследование в отношении главы Службы автомобильных дорог в Николаевской области, которого задержали в Одессе в сентябре прошлого года при получении взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель Одесского территориального управления НАБУ Владимир Деулин.

«Завершено расследование в отношении руководителя Николаевского облавтодора, которого задержали в Одессе при получении 90 тыс. долл. Это был второй транш неправомерной выгоды. Ранее он получил еще 300 тыс. грн. Всего он вымогал более 2,5 млн грн», - сказал Деулин.

В настоящее время проходит ознакомление с материалами уголовного дела.

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По данным Деулина, суд установил предельные сроки ознакомления для стороны защиты - до 20 февраля. «То есть, после 20 февраля материалы будут направлены в Высший антикоррупционный суд», - сказал руководитель управления.

Также он напомнил, что в юрисдикции Одесского территориального управления – Одесская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября 2019 года детективы Национального бюро расследований задержали в курортной зоне Одессы главу Службы автомобильных дорог в Николаевской области при получении взятки в размере 90 тыс. долл.