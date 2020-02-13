В Херсонской области построят городок для крымских татар – Зеленский

Строительство городка планируют начать уже в этом году.

В Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма, в частности для 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности достигнуты во время встречи с турецким президентом.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский в разговоре с представителями президента в АР Крым, передает пресс-служба ОП.

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«Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль», – сказал он.

Зеленский напомнил, что на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с современной инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчанам. Ты приезжаешь, а здесь – «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», – отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, с 9 февраля подростки могут выезжать из временно оккупированного Крыма на обучение без родителей.