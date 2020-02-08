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С 9 февраля подростки смогут выезжать из Крыма на обучение без родителей

12:19, 08 февраля 2020
Общество
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Также будет упрощена процедура въезда в Крым для детей до 16 лет / УНИАН

Как напомнили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, с 9 февраля вступают в силу изменения в утвержденный правительственным постановлением порядок пересечения административной границы с полуостровом для детей до 16 лет.

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«Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать контрольные пункты въезда-выезда при наличии паспорта Украины (ID-карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования», - говорится в сообщении.

Также будет упрощена процедура въезда в Крым для детей до 16 лет (тех, которые выехали из полуострова накануне не с целью обучения и возвращаются). Для них въезд в Крым будет возможным в сопровождении только кого-то одного из родителей, а также при наличии ID-карты или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщал УНИАН, представители оккупационных органов Крыма предупреждают жителей полуострова о предстоящих отключениях электричества.

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