В Минтопэнерго не знают о регистрации в Украине дочки Газпрома

Министерство топлива и энергетики Украины не располагает информацией о регистрации в Украине дочерней компании российского ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН сегодня журналистам в Кабинете министров.

«У меня нет информации о регистрации. Но если такое предприятие зарегистрировано, то потом оно должно обратиться в регулирующий орган, чтобы получить лицензию на свой вид деятельности», - сказал Ю.ПРОДАН.

Напомним, как сообщил УНИАН информированный источник, в рамках достигнутых российско-украинских газовых договоренностей ОАО «Газпром» (Россия) создало в Украине дочернее предприятие «Газпром-Украина». По словам собеседника агентства, предполагается, что созданная компания обратится в Национальную комиссию регулирования электроэнергетики Украины для получения лицензии на поставку газа украинским промышленным потребителям по нерегулируемому тарифу.

12 марта «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с 1 апреля дочерняя или аффилированная компания ОАО «Газпром» будет ежегодно осуществлять прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме не менее 7,5 млрд. кубометров.

Ранее газ промышленным потребителям Украины поставляло совместное предприятие «Нафтогаза Украины» и «РосУкрЭнерго» – ЗАО «УкрГаз-Энерго».