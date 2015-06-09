Спасатели озвучили причины быстрого распространения огня на нефтебазе под Киевом

О возгорании спасательным службам не сообщали первые полтора часа, когда огонь можно было бы быстрее и эффективнее локализовать, передает ТСН.

Известно, что пожар начался около 16 часов, а сообщили о нем около 17:30.

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Среди причин спасатели также называют и то, что цистерны на этой базе расположены слишком близко друг к другу, а между ними стоят маленькие емкости с нефтепродуктами, а это значительно усложняет работу спасателей.

Также тушить огонь с авиатехники нельзя, ведь вертолеты спасателей могут ликвидировать возгорание лишь водой, а нефтепродукты тушить необходимо специальной пеной. Но пенообразователя для тушения пламени не было на нефтебазе. Кроме того, у первых бригады спасателей, которые прибыли на место, также пены не было.

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Стоит отметить, что по состоянию на 16 часов горят еще три резервуара, погасить указанные емкости в настоящее время просто невозможно.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в Васильковском районе Киевской области вспыхнул пожар.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. В МВД сообщили об одном погибшем и 14 пострадавших.