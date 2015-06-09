На пылающей нефтебазе целых цистерн уже нет, пожара таких масштабов в Украине не было с 60-х годов

Об этом в ходе брифинга рассказал исполняющий обязанности начальника главного управления ГосЧС в Киеве Валерий Борис, сообщает "112 Украина".

"Теоретически, на базе которая горит, уже целых цистерн нет. Есть соседняя база, она на расстоянии, примерно, 100 м, куда сейчас вводятся силы и средства, чтобы остановить", - рассказал Борис.

Борис добавил, что пожара таких масштабов как на нефтебазе под Киевом не было с 60-х годов.

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Напомним, пожар на нефтебазе ООО "Бытремстройматериалы" в пгт Глеваха Васильковского района Киевской области начался в 17:29 понедельника, 8 июня. Загорелся резервуар с топливом объемом 900 кубометров. По состоянию на 9:00 утра 9 июня спасатели сообщили о том, что огнем охвачены 16 резервуаров из 17. Еще один удалось потушить.

Отметим, что утром на базе прозвучала целая серия взрывов, и огонь усилился. К тушению пожара привлечена Национальная гвардия Украины. С места происшествия проведена полная эвакуация.

Медики сообщили об 11 пострадавших, один из которых скончался.