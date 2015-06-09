В больницу Василькова доставили 11 пострадавших во время взрыва на нефтебазе

Они в тяжелом состоянии, двое – в критическом, сообщается в экстренном выпуске ТСН.

Спасатели и медслужбы не могут добраться до эпицентра взрыва на нефтебазе из-за высокой температуры в месте пожара.

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"Десятки "скорых" отправились в зону чрезвычайного происшествия, теперь непосредственно в Васильковскую больницу успели привезти только 11 пострадавших во время тушения пожара", - говорится в сообщении.

С места событий пострадавших с ожогами вывозили даже в поезде.

Медики подняты по тревоге и готовятся принимать десятки пострадавших. Сейчас уже обнаружили нехватку питьевой воды и респираторных масок для работы в зоне трагедии.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.