В офисах "Киевметростроя" устроили обыски

Правоохранители расследуют дело о присвоении средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Сотрудники СБУ осуществляют многочисленные обыски в структурных подразделениях ПАО «Киевметрострой», их должностных лиц, а также отделениях АБ «Укргазбанка» и ряда частных структур, которые, вероятно, задействованы в схеме мошеннического завладения бюджетными средствами.

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Как сообщается на сайте Офиса Генерального прокурарора, речь идет в частности о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро. Средства были выделены на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

В Офисе Генпрокурора напомнили, что 16 января суд наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО «Киевметрострой» и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства относительно предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

В декабре в «Киевметрострое» заявили о попытке рейдерского захвата предприятия.