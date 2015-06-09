Пожар на нефтебазе под Васильковом до сих пор не локализован

По состоянию на 00.00 горят 4 резервуара с нефтепродуктами из 17.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Собеседник агентства отметил, что пожарные подразделения сейчас пытаются сбить, локализовать и погасить огонь на 4 больших резервуарах, и так же принимают меры по охлаждению 13 других емкостей, в которых хранится топливо.

При этом агентству не уточнили, сколько в настоящее время на месте происшествия работает специальной пожарной техники и личного состава ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на территории нефтебазы произошел пожар, пострадало четверо человек. Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, вероятной причиной пожара на нефтебазе под Киевом было неосторожное обращение с оборудованием во время попытки кражи нефтепродукта.