Кабмин предлагает отнять у Минюста бюро кредитных историй

Кабинет министров Украины предлагает передать функции государственного регулирования бюро кредитных историй из Министерства юстиции Украины в Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг.

Это предусмотрено в законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй", зарегистрированного в Верховной Раде 3 апреля.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что анализ законодательства в сфере деятельности бюро кредитных историй стран ближнего зарубежья показывает, что уполномоченным органом в сфере государственного регулирования и контроля над деятельностью бюро кредитных историй в этих странах является соответствующий уполномоченный орган по регулированию финансовых рынков.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине зарегистрированы четыре бюро кредитных историй: ООО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй», ЗАО «Международное бюро кредитных историй», ООО «Украинское бюро кредитных историй», ООО «Бюро кредитных историй «Русский Стандарт».