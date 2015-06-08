Кихтенко объяснил причины срыва сроков строительства оборонных сооружений

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". Кихтенко заявил, что для срыва сроков строительства есть ряд объективных причин.

"Мы начали делать эти оборонительные сооружения только 17 мая этого года, то есть практически за 8 дней до окончания работ. Причины разные. Только 6 мая наша администрация смогла заключить договор на строительство, а 17 мая начались работы", - рассказал губернатор Донетчины.

Он объяснил это передачей полей под строительство этих инженерных сооружений. Сообщается, что сначала их надо было разминировать, передать администрации области и указать координаты на строительство.

"Только после такой подготовки мы могли начинать работы. Поэтому сегодня мы делаем все для того, чтобы эти работы успеть завершить хотя бы в течение еще недели", - отметил Кихтенко.

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При этом он подчеркнул, что каждый из 24 взводных опорных пунктов обходится в 2,5 млн. грн.

Известно, что строительство части сооружений финансировалось из бюджетов Волынской и Одесской областей. А часть - из бюджета Донецкой. Те сооружения, которые финансировались за счет Волынской и Одесской областей, уже построены.

Донецкая область тоже выделила деньги своевременно, но из-за обстрелов боевиков работы по строительству сооружений приостанавливали.

"Несколько раз переносились координаты оборонительных сооружений, потому что была угроза жизни людей, невозможно было продолжать работы, потому эти позиции что обстреливались. Это тоже один из объективных факторов. Все-таки 6 взводных опорных пунктов сооружаются на первой линии под угрозой обстрела", - сетует губернатор Донецкой области.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что председатель Донецкой военно-гражданской администрации Александр Кихтенко понесет ответственность за срыв сроков строительства фортификационных сооружений.