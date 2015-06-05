Кабмин просит Порошенко уволить Кихтенко с должности главы Донецкой ОГА

Кабинет министров Украины внес президенту Украины Петру Порошенко представление об освобождении от должности председателя Донецкой областной государственной администрации Александра Кихтенко в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

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Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, 5 июня.