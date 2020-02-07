По приказу Авакова в Мукачево усилили меры безопасности

После стрельбы в городе для оперативно-профилактической отработки привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.

По приказу Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Мукачево усилены меры безопасности.

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К отработке привлечены оперативные сотрудники и спецподразделения Национальной полиции Украины и Национальная гвардия Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД на странице в Facebook.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местной власти криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности", - говорится в сообщении.

В частности в городе для оперативно-профилактической отработки привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины.

Как сообщал УНИАН, утром 7 февраля в Мукачево по ул. Сеченова произошла стрельба, в результате которой двое местных жителей получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника уехали в неизвестном направлении. Пострадавших госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников. Данное событие квалифицировано по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).