В Киеве во время Марша равенства пострадали 5 милиционеров, один – в тяжелом состоянии

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

По данным милиции, за противоправные действия на месте происшествия задержаны 25 человек.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Сотрудники милиции на месте происшествия документируют правонарушения. У задержанных изымают петарды, отвертки, ножи и другие опасные предметы.

Как сообщалось, сегодня в Киеве представители ЛГБТ-сообщества проводили «Марш равенства» на Оболонской набережной. Несмотря на меры безопасности, на акцию прорвались ее противники, которые, в частности, бросали в участников марша петарды и дымовые шашки.