Демонтаж киосков на луцком рынке: власть обвинила полицию в бездействии

В связи с этим горсовет намерен поднять перед Министерством внутренних дел вопрос о несоответствии занимаемой должности начальника ГУНП в Волынской области Петра Шпиги.

Бездействие и ненадлежащее исполнение обязанностей полиции помешали завершить законный демонтаж части Центрального рынка в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

Отмечается, что вечером, 4 февраля, департамент муниципальной стражи приступил к принудительному демонтажу незаконно установленных конструкций на рынке, однако этому помешали предприниматели.

«Бездействие полиции, которая находилась на месте, и неспособность обеспечить общественный порядок и безопасность привели к тому, что демонтаж завершить не удалось, а работники муниципальной стражи получили повреждения разной степени. Один из них госпитализирован в нейрохирургическое отделение Луцкой городской клинической больницы. Повреждена и техника, которой осуществляли демонтаж. Полиция встала на сторону толпы неизвестных лиц, а не закона, и не смогла обеспечить выполнение решения городского совета», - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что 29 января горсовет принял решение, согласно которому коммунальному предприятию «Луцкие рынки» прекращено право постоянного пользования земельным участком на ул. Глушец, 1. Этим же документом обязали прекратить действие договоров аренды торговых мест до 2 февраля и до 3 февраля очистить земельный участок путем демонтажа от размещенных там временных сооружений и конструкций.

«На рынке царит антисанитария, часто торговля осуществляется с нарушением санитарных норм. Предприниматели массово уклоняются от уплаты налогов в бюджет. В частности, в прошлом году во время проверки обнаружили 50 работников, которые вообще не оформили трудовые отношения и 45 человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без надлежаще оформленных документов. Еще 442 торговых места вообще не обследовали, люди из них убежали или же просто закрыли контейнеры», - говорится в сообщении.

В горсовете заверили, что предпринимателей Центрального рынка неоднократно предупреждали о необходимости перевезти временные конструкции и имущество, предложив для переезда места на рынке «Новый» на льготных условиях.

Также отмечается, что накануне проведения демонтажа должностными лицами городского совета было проведено совещание с представителями Луцкого ОП ГУНП в Волынской области, ГУНП в Волынской области и патрульной полиции по обеспечению безопасности и соблюдения общественного порядка.

В ведомстве добавили, что в связи с событиями, которые произошли на рынке, намерены поднять перед Министерством внутренних дел Украины вопрос о несоответствии занимаемой должности начальника ГУНП в Волынской области Петра Шпиги.

Кроме того, в горсовете намерены подать заявления в прокуратуру в отношении лиц, которые нанесли телесные повреждения работникам департамента муниципальной стражи и повредили технику для демонтажа.

«Демонтаж будет продлен до полного выполнения решения городского совета», - заверили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Луцке, 4 февраля около 23.00 в полицию поступила информация о том, что на Центральном рынке около 40 человек сносят торговые контейнеры.

На месте происшествия полицейские установили, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков был остановлен.

За медицинской помощью обратились три человека, один из них - сотрудник муниципальной стражи.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.