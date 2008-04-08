Погода на 9 - 12 апреля

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только ночью на востоке, а днем на крайнем севере и западе местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром кое-где туманы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 16-21°, на побережье морей и в Карпатах 10-15°.

10-11 апреля - переменная облачность. В западных областях кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков, только днем в северных и центральных областях отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°, на побережье морей 10-15°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

12- 13 апреля - небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы, только в южной части и восточных областях, а днем 13 апреля и в западных и северных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 6-12°, 12 апреля в восточных областях и южной части 4-9°; днем 15-21°, на юге и востоке местами 23-25°, на побережье морей 11-14°, 13 апреля в западных областях 10-16°, в северных и большинстве центральных областей 14-19°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

В Киеве в среду во второй половине дня местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 18-20°.

В Киевской области завтра во второй половине дня ожидается местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 16-21°.

10-11 апреля в Киеве и области - переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

Днем 12 апреля и ночью 13 апреля в столице и области ожидается кратковременный дождь, гроза; в остальное время без существенных осадков. Температура ночью - 6-12°; днем 12 апреля - 16-21°, 13 апреля - 14-19°.