В Луганской ОГА заявили о несоответствии данных электронной переписи с реальным числом населения

По данным электронной переписи, на Луганщине, подконтрольной украинской власти, проживает свыше 1,1 миллиона человек.

В Луганской области проживает на четверть меньше людей, чем показали данные электронной переписи населения по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет hromadske.

"Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тысяч постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тысяч переселенцев, но по факту проживают около 100 тысяч", - отметил чиновник.

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По данным оценки численности наличного населения в Луганской области проживает 1 млн 127 тыс. 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных главы Луганской ОГА на 380 тыс. человек (33%).

Всего на территории Украины, согласно результатам оценки численности наличного населения, проживают 37 млн 289 тыс. человек.