Первая леди Украины объявила о переходе из Instagram в Facebook (фото)

Елена Зеленская сообщила подписчикам, что теперь будет делать информативные публикации и писать лонгриды в соцсети Facebook, а Instagram останется только для эмоций.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена обратилась к своим подписчикам в соцсети Instagram с просьбой.

Так, первая леди страны сообщила, что создала собственный Facebook-аккаунт, чтобы чаще делиться с поклонниками размышлениями на различные темы.

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"Мне хочется как можно больше делиться с вами нашими с командой задумками и победами, рассказывать, что удается, а что не очень, видеть вашу поддержку и слышать критику (конструктивную) и знать, что вы со мной. Поэтому ищите мою страницу olenazelenska.official в Facebook, где больше пространства для текста и размышлений. Instagram хочу разгрузить от лонгридов и оставить здесь самое ценное – эмоции. Жду вас в FB!" – написала Зеленская.

Свое послание первая леди проиллюстрировала новым портретом. Так, на странице Елены появилось красивое фото, где она позирует в классическом синем пиджаке, на лацкане которого можно заметить оригинальную жемчужную брошь. Дополнили образ блуза карамельного цвета, сдержанный макияж в натуральных оттенках, красивая укладка и аккуратный красный маникюр.

В то же время в социальной сети Facebook появилась официальная страница первой леди страны Елены Зеленской, где супруга президента Украины рассказала о своих приоритетах, в том числе и культурной дипломатии.

"Бесспорно, "Арсенал искусств" - культурный хаб, благодаря которому украинское искусство звучит мощно. Никаким образом не претендую на звание искусствоведа, но могу стать голосом, который услышат. А еще это для меня важно в разрезе культурной дипломатии, которую для себя определила одним из приоритетов в роли первой леди. Культурная дипломатия в моем случае - это возможность договариваться на высшем уровне о продвижении Украины в мире, а это невозможно без поддержки одного из законодателей современной украинской культуры - "Арсенала"", - написала Зеленская.

По словам Зеленской, ее команда совместно с "Арсеналом" разрабатывает проект, направленный на доступность украинской культуры, ее интересной подачи и промотирования среди школьников. Первая леди уверена, что это сотрудничество имеет все шансы на успех, а у команды проекта имеется ряд планов и идей.

Стоит отметить, что как только Елена Зеленская стала первой леди страны, на ее аккаунты в социальных сетях сразу же подписались десятки тысяч пользователей. На ее странице в Instagram уже насчитывается 1,4 млн подписчиков, которые с нетерпением ждут новых публикаций.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой побывали в Израиле. Там они посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме, а затем первая леди отправилась в школу для учеников со сложными формами инвалидности. Во время визита Елена Зеленская была одета в модный серый костюм и пальто.

25 января Елена Зеленская растрогала пользователей соцсетей, опубликовав трогательное поздравление президенту Владимиру Зеленскому в честь дня его рождения. В своем обращении она поблагодарила мужа за совместно прожитые дни и пообещала всегда его поддерживать.