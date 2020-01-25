Президенту Зеленскому - 42: первая леди сделала откровенное признание мужу в его день рождения (фото)

Елена Зеленская призналась президенту в любви.

Первая леди Украины Елена Зеленская трогательно поздравила мужа Владимира Зеленского с днем рождения, признавшись ему в любви на своей странице в Instagram.

Отметим, что самый молодой президент Украины сегодня, 25 января, празднует свое 42-летие.

Читайте такжеПервая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке Vogue (фото, видео)

Жена президента написала, что она всегда чувствует, что рядом с ней настоящий мужчина, ей "безопасно, уютно, никогда неспокойно, но всегда интересно".

"Настоящий мужчина - тот, с которым к плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри", - написала первая леди.

Елена Зеленская поблагодарила любимого мужа за каждое мгновение, проведенное рядом с ним.

"Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно - рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!" - эмоционально резюмировала первая леди.

Напомним, что Владимир и Елена поженились еще в 2003 году, но вместе чуть ли не со школьной парты - они учились в параллельных классах. Елена младше Владимира всего на 12 дней - первая леди отметит 42-летие 6 февраля.

Пара воспитывает двоих детей - 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла, который отпраздновал свой день рождения 21 января.