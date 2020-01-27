Жестокое убийство Дарьи Лукьяненко: суд будет рассматривать дело в закрытом режиме

Сам обвиняемый просил, чтобы дело рассматривалось в открытом заседании.

Сегодня Раздельнянский районный суд Одесской области постановил, что дело по убийству 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко, совершенное летом 2019 года, будут рассматривать в закрытом режиме.

Читайте такжеВ суде над убийцей 11-летней Даши Лукьяненко всплыл скандальный фактКак сообщили УНИАН в суде, соответствующее ходатайство подал представитель прокуратуры во время подготовительного заседания, которое продолжилось 27 января.

В то же время, сам обвиняемый Николай Тарасов и его представитель просили проводить разбирательство в открытом судебном заседании.

Заслушав стороны, коллегия судей назначила заседание на 6 февраля, которое пройдет в закрытом режиме.

Во время перерыва Тарасов заявил журналистам в суде, что не убивал Лукьяненко. Якобы он признался в содеянном под давлением правоохранителей, которые, по его словам, угрожали, что убьют его и причинят вред его родителям.

При этом он сказал, что не отказался официально от признательных показаний, так как адвокат посоветовал это сделать во время открытого заседания.

Также сегодня прокурор заявил ходатайство о продлении Тарасову меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру до 26 марта.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили убитой в выгребной яме. По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Преступление классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО без права внесения залога, в августе суд постановил направить мужчину в медицинское учреждение для проведения комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы.

22 ноября обвинительный акт направлен в суд. 10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области начато подготовительное заседание, во время которого Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а признательные показания дал под давлением правоохранителей.

Также 11 декабря суд постановил перевести Тарасова в Одесский следственный изолятор из Раздельнянского ИВС, где фигурант находился в одиночной камере.

9 января в суд поступило ходатайство от и.о. начальника Одесского СИЗО с просьбой перевести обвиняемого в отдельную камеру, против чего возражал сам фигурант и его адвокат. Суд оставил подозреваемого в общей камере СИЗО.

Ранее Тарасов уже заявлял журналистам, что якобы признался в содеянном под давлением правоохранителей.