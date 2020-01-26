Школы Бердянска закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Также приостановлено обучение детей еще в 4-х школах Запорожской области.

В Бердянске из-за высокого уровня заболеваемости учеников на острые респираторные вирусные инфекции до 31 января закрыли все школы.

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Об этом говорится в сообщении Запорожского областного лабораторного центра министерства здравоохранения.

"Из-за высокого уровня заболеваемости учеников на ОРВИ 24.01.2020 года на заседании комиссии по вопросам ТБЧС г. Бердянска принято решение о временном прекращении функционирования школ и внешкольных учреждений г. Бердянска с 25 января по 31 января", - говорится в сообщении.

Кроме того, полностью приостановлено обучение детей еще в 4-х школах области и частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области.

Как сообщал УНИАН, что в Житомире школьников отправили на 10-дневный карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ.